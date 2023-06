Le document de suivi des recommandations des juridictions financières, qui accompagne le rapport d’activité annuel de la Cour des comptes 2022 publié ce 21 juin 2023, révèle que ses prescriptions ont moins été suivies par rapport à 2018, une tendance surtout liée aux effets de la crise sanitaire en 2020 et 2021. En revanche, les recommandations des CRTC aux collectivités territoriales et aux EPCI restent quant à elles majoritairement suivies, avec des effets bénéfiques sur les finances et les politiques publiques ainsi que sur l’application des réformes, selon la juridiction financière.