La maire de Paris Anne Hidalgo et le conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU pour les ODD Jeffrey Sachs annoncent, mercredi 21 juin, la création d’une commission dédiée au financement des villes durables, sous l’égide des Nations Unies, en partenariat avec le SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Composée de maires, d’associations de collectivités et d’institutions financières, celle-ci a pour mission d’identifier les leviers de financement de la transition climatique et des ODD, alors que 9 % du financement de l’action climatique est tourné vers l’adaptation des villes.