Le président du directoire de RTE Xavier Piechaczyk remplace Marianne Laigneau à la présidence de Think smartgrids, fait savoir l’association mercredi 21 juin 2023. Pendant son mandat de trois ans, ses priorités iront à "la mise en œuvre opérationnelle du pilotage des consommations d’énergie et du développement de la flexibilité, la résilience des réseaux, l’accélération de l’électrification des usages et du déploiement des ENR et la valorisation des emplois et des compétences", a-t-il déclaré.