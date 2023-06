Le député Thomas Cazenave (Renaissance, Gironde) est mobilisé autour d'une proposition de loi généralisant les budgets verts au sein des collectivités de plus de 3 500 habitants. Un texte qui vise plus largement à "faire reconnaître la nécessité de créer une dette verte" et "à rendre visibles les financements qui doivent être programmés au sein des collectivités territoriales", explique-t-il le 21 juin à AEF info. Thomas Cazenave, qui a élaboré une première version, souhaiterait que cette PPL soit débattue à l'automne par les parlementaires, avant l'examen du projet de loi de finances 2024.