"La hiérarchisation des vœux en master, c’est 'non' aujourd’hui, et 'non' demain", y compris pour les vœux formulés au sein d’un même établissement", insiste le MESR le 21 juin 2023, à l’occasion d’un point presse en amont du lancement de la phase d’admission de "Mon Master" le 23 juin. Conscient que des formations ont envoyé des réponses aux candidats avant cette date, le ministère indique que des "conséquences seront tirées" pour l’an prochain. Sur un total de 209 000 candidats, 173 000 sont considérés comme éligibles par le ministère, pour un total 185 000 places disponibles.