Sommet pour un nouveau pacte financier Nouveau pacte financier : quand Mia Mottley parle, le monde écoute (lexpress.fr). Joe Biden, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron… : "Nous devons avoir pour priorité une transition écologique juste et solidaire" (lemonde.fr). A l’occasion du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, qui s’ouvre jeudi 22 juin, treize chefs d’État et de gouvernement et responsables politiques, dont Mia Mottley, Macky Sall et Olaf...