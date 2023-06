"Le HCERES se reconnaît dans de nombreuses propositions du rapport Gillet qui visent à renforcer ses missions d’évaluation et qui s’inscrivent en cohérence avec l’action qu’il conduit depuis 2021", fait-il valoir, mardi 20 juin 2023. Il souhaite également "que les débats suscités par la mission Gillet approfondissent le consensus autour d’une évaluation simple et utile". Lors d’un point presse organisé le même jour, Thierry Coulhon fait le point sur l’évaluation en cours du CNRS et rappelle que le HCERES est "prêt à évaluer l’ensemble des IHU" et reste dans l’attente d’une réponse de la DGRI.