Enseignement supérieurLogement étudiant À Rennes, pourquoi on manque de logements pour les étudiants (letelegramme.fr). Trois mois avant la rentrée scolaire, le marché de l'immobilier est déjà sous tension pour les futurs étudiants rennais. Le point sur la situation avec des professionnels du secteur. Loyers : "pas plus grand mais plus cher", l’augmentation du prix des locations provoque la colère des étudiants (france3-regions.francetvinfo.fr). C’est une augmentation qui a du...