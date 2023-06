Le Snesup-FSU exige que le gouvernement "dévoile ses intentions" sur l’avenir du rapport de la mission menée par Philippe Gillet, remis le 15 juin 2023, dont "les préconisations ne peuvent se concrétiser qu’en modifiant en profondeur les textes législatifs et réglementaires". Dans une réaction à la publication du rapport, le syndicat invite "chacune et chacun" à prendre connaissance de ce qu’il considère comme "une attaque sans précédent, dont les maîtres mots pourraient être défiance et contrôle". Le syndicat s’inquiète d’une "forte remise en cause" de la liberté de recherche.