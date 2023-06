La finance privée devra fournir environ 1 000 Md$ par an d’ici à 2030, contre 135 Md$ aujourd’hui, pour assurer la transition énergétique dans les économies émergentes et en développement, selon un rapport publié ce mercredi par l’AIE. Parmi les pistes concrètes figurent la création de plateformes destinées à embarquer les investisseurs institutionnels, ou encore un accès plus ouvert à la base de données GEMs, qui agrège les risques identifiés par les banques multilatérales de développement sur le secteur de l’énergie et les infrastructures.