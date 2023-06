BUDGET EMPLOI. Sont annulés, pour 2023, des crédits d’un montant de 230 000 000,00 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables au programme "Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi". Cette annulation, réalisée à la demande du ministère du travail, du plein-emploi et de l’insertion, est destinée à permettre le remboursement à l’opérateur France compétences d’un reliquat de crédits du fonds de concours relatif à la...