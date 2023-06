Mobilisés depuis l’annonce en février dernier d’un projet de PSE (lire sur AEF info), élus du personnel de la FNMF et syndicats ont présenté mardi 20 juin 2023 une analyse contestant le projet sous l’angle économique. S’appuyant sur les résultats d’un audit financier, ils contestent les hypothèses retenues par la direction et soulignent qu’un retour à l’équilibre de la FNMF serait possible d'ici 2025-2027 sans recourir à des licenciements. Ils dénoncent aussi derrière ce PSE un ''projet politique'' au service des seules grandes mutuelles.