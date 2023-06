Quatre mois après le lancement de la Grande bibliothèque des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, France compétences dresse un premier bilan de cet outil destiné à mettre en visibilité ces travaux prospectifs. La majeure partie des plus de 9 000 contenus référencés est à visée nationale et datée de l’année en cours. L’institution nationale donne également quelques éléments sur les principales recherches effectuées par son nouvel outil.