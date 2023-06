Les nominations de Loïc Rocard et Charles-Antoine Goffin au cabinet de Manuel Valls confirmées au Journal officiel

Comme l’avait annoncé AEF Développement durable, l’ancien directeur général de Cofiroute Loïc Rocard est nommé conseiller énergie, transport, environnement, logement au cabinet du Premier ministre Manuel Valls (lire sur AEF), tandis que l’ancien conseiller technique chargé de la production et du mix énergétique, des tarifs et de la lutte contre la précarité énergétique du cabinet de Philippe Martin, Charles-Antoine Goffin, est nommé conseiller technique énergie, environnement auprès de Manuel Valls (lire sur AEF), selon un arrêté du 30 avril détaillant la composition du cabinet et paru au Journal officiel vendredi 2 mai 2014. Au sein d’un "pôle énergie, transport, environnement, logement", piloté par Loïc Rocard, sont également nommés, aux côtés de Charles-Antoine Goffin, Frédérique Lahaye, conseillère logement et Stéphane Lecler, conseiller technique transport.