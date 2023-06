Le Sénat se prononce pour une réforme de l’indemnisation du congé parental

La commission des Affaires sociales du Sénat a adopté mercredi 21 juin 2023 le rapport et les recommandations présentés par Olivier Henno (UDI, Nord) et Annie Le Houerou (SER, Côtes-d’Armor), rapporteurs, sur la réforme de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE). À court terme, ils proposent de revaloriser la prestation à hauteur du RSA et de favoriser le congé à temps à temps partiel. Et à plus long terme, de réduire la durée de versement de la prestation tout en augmentant la rémunération, à l’instar de l’Igas ou du HCFEA.