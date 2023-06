La Première ministre Élisabeth Borne annonce que les étudiants boursiers ultramarins bénéficieront de 30 € supplémentaires par mois à compter de la rentrée prochaine, le 20 juin 2023 dans une interview à Brut. Elle s’exprime la veille de la restitution du conseil national de la refondation Jeunesse. Cette mesure vient s’ajouter à la hausse de 37 € pour tous les boursiers annoncée par le MESR en mars dernier (lire sur AEF info), portant ainsi à 67 € l’augmentation des bourses pour les étudiants ultramarins. En outre, la Première ministre s’engage "à rénover un certain nombre de résidences qui aujourd’hui ne sont pas dans un état satisfaisant pour les jeunes". Elle donne pour objectif au gouvernement d' "avoir traité dans les trois ans les 12 000 résidences qui ne sont pas aux normes aujourd’hui". Dans un communiqué de presse publié le même jour, les organisations de jeunesse (dont la Fage et Animafac) déplorent de leur côté la méthode de concertation employée et son résultat, qui n’aboutit, selon elles "qu’à un ensemble de dispositifs incohérents".