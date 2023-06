Malgré des progrès "significatifs" enregistrés par l’université de Lille pour améliorer son pilotage stratégique et financier depuis 2019, la Cour des comptes appelle l’établissement à poursuivre ses efforts, dans son rapport sur le suivi des recommandations des juridictions financières, publié le 21 juin 2023. La rue Cambon souligne notamment la subsistance de "profondes difficultés", structurelles et conjoncturelles – inflation, poids de la masse salariale et de l’immobilier – et estime que le plan d’économies prévu par l’université pour 2023 "ne permettra pas d’assurer l’équilibre".