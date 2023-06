Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé mardi 20 juin 2023 lors des questions au gouvernement de l’Assemblée nationale qu’il présenterait mercredi matin en Conseil des ministres le "décret de dissolution des Soulèvements de la Terre". Et ce, "à la demande du président de la République et de la Première ministre". Il était interrogé par Thomas Rudigoz (Renaissance, Rhône), qui a fustigé l’organisation environnementale pour avoir organisé une "manifestation interdite" ce week-end afin de protester contre le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, au cours de laquelle "douze gendarmes ont été blessés". Cette dissolution avait été annoncée trois jours après les violents affrontements qui avaient opposé des militants et les forces de l’ordre lors d’une manifestation contre le projet de "méga-bassines" de Sainte-Soline, le 25 mars dernier. Le Parisien explique ce mardi la "lenteur du processus" soit pour des raisons "juridiques", SLT étant "un groupement de faits" et non une association, soit par une "réticence" d’Élisabeth Borne, "ex-ministre de la Transition écologique venue de la gauche".