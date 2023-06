Au moins 70 affaires jugées par le Cneser disciplinaire ont été portées devant le Conseil d’État entre 2008 et 2022 : dans 70 % des cas, la décision du Cneser disciplinaire a été cassée. Si les plus hauts juges administratifs retoquent pour la plupart des erreurs juridiques de forme, pointant des décisions insuffisamment motivées en droit, des formations d’instruction irrégulières ou des alourdissements de sanction alors que seule la personne poursuivie avait fait appel, ils opposent aussi parfois une appréciation différente des faits et de leur matérialité, ou du périmètre de saisine.