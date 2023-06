En avril 2023, l’UIMM Côte-d’Or et les syndicats signaient un accord relatif à des mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation, pour lequel ils obtiennent 948 040 €. L’enveloppe attribuée par l’Opco 2i pour former 550 personnes vise les entreprises qui, "avec la crise énergétique et les problématiques d’approvisionnement, ont des difficultés de trésorerie", explique Véronique Guillon, déléguée de l’UIMM 21. Car avec la réforme de la formation professionnelle, "une petite entreprise de moins de 50 n’a de l’Opco que 6 000 € par an pour former tous ses salariés", dit-elle.