"Je connais bien le milieu consulaire, ses réalités, sa complexité, et je sais que nous partageons les mêmes intérêts : faire de GEM une école performante au service de son écosystème", déclare Fouziya Bouzerda, DG de Grenoble EM, à AEF info le 19 juin 2023, annonçant l’apport au capital de l’école par la CCI de l’Isère du campus GEM Labs, "4 000 m2 tout neufs et ultra-équipés", équivalents à 12 M€. Dix mois après sa prise de fonctions, l’ancienne avocate dresse son "rapport d’étonnement" et estime que GEM a "besoin d’être challengée", car "peu de décisions ont été prises pendant plusieurs années". Le regard rivé sur l’inauguration du campus de Pantin à la rentrée, Fouziya Bouzerda entend "trouver la manière d’aller plus loin sur les questions d’hybridation dans l’écosystème extraordinaire de GEM", et "réfléchir à son positionnement stratégique vis-à-vis de l’UGA et de Grenoble INP".