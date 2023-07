Pour recruter dans ses établissements scolaires, la région Grand Est va basculer d’un système basé sur un mouvement annuel à une mobilité au fil de l’eau en janvier 2024, signale à AEF info Delphine Gougeon, sa secrétaire générale et DRH. Il s’agit de "combler les postes vacants plus rapidement", de "contribuer à l’attractivité de la collectivité, et aussi de répondre aux enjeux de la pyramide des âges", 1 500 départs en retraite étant prévus d'ici 2028. Dans un contexte concurrentiel, la région a également fait évoluer les procédures d’accueil (journées dédiées, chargée de mission, etc.) et de mobilité interne. AEF info se penche durant deux semaines sur la question de l’attractivité de la fonction publique dans les territoires. Neuvième volet ce 6 juillet 2023 avec la région Grand Est, qui indique compter sur une "organisation stabilisée" et une "image plutôt favorable".