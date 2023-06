Sobriété énergétique : les entreprises autorisées à couper l’eau chaude des sanitaires jusqu’au 30 juin 2024

L’article R. 4228-7 du code du travail impose aux employeurs de mettre à disposition des salariés des lavabos dont l’eau doit être potable, et la température réglable. Le décret n° 2023-310 du 24 avril 2023 autorise les entreprises à déroger à cette obligation en coupant l’eau chaude, jusqu’au 30 juin 2024, "pour répondre à des objectifs de sobriété énergétique". Cette faculté ne peut être mise en œuvre qu’après avis du comité social et économique, et "sous réserve que l’évaluation des risques professionnels n’ait révélé aucun risque pour la sécurité et la santé des travailleurs du fait de l’absence d’eau chaude sanitaire et en tenant compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures". Cet aménagement n’est pas applicable aux lavabos mis à disposition des personnes hébergées, ni à ceux situés dans le local de restauration ou le local d’allaitement.