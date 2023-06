Après les recommandations sur le chauffage et les incitations à effectuer des économies d’énergie cet hiver, l’État lance ce 20 juin 2023 l’acte II du plan de sobriété pour réduire la consommation énergétique en période estivale. L’État devra se montrer exemplaire : un défi et un appel à programmes sont lancés pour booster la créativité des administrations dans leurs économies d’énergie. Quant aux collectivités, elles pourront participer à un défi pour réduire leur consommation énergétique et compter sur le soutien d’une start-up pour rafraîchir leur espace public.