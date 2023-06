Dans un référé publié ce mardi 20 juin 2023 et adressé aux ministres des Finances et du Travail, la Cour des comptes dénonce le retard pris par "Mutsi", le projet de développement informatique pour le traitement de la retraite des fonctionnaires commun au Service des retraites de l’État (SRE) et à la Caisse des dépôts. Un retard qui a engendré une augmentation du budget du projet, de 33 à 45 M€ en avril 2022, "soit une hausse de 35 % seulement 16 mois après la première estimation". La Cour pointe notamment un défaut de pilotage.