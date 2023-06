La CAA de Douai (13 juin 2023, req. n° 22DA01600) juge proportionnée la sanction d’exclusion définitive d’un élève de 6e qui a dénoncé des agissements d’attouchements sexuels commis par un enseignant d’EPS sur une élève pendant un cours de gymnastique. Antony Taillefait, professeur de droit public et co-directeur du master 2 en formation continue "management et droit des organisations scolaires (M@dos)", analyse le raisonnement et les décisions des juges administratifs.