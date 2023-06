L’Institut Paris région et le Centre national d’études spatial indiquent avoir signé, lundi 19 juin, à l’occasion du salon aéronautique du Bourget, une convention de coopération visant à "apporter des solutions spatiales aux travaux menés sur l’Île-de-France et devenir ainsi un territoire de référence sur le sujet". Ce partenariat, "qui marque l’ouverture d’une nouvelle ère dans la production de données franciliennes, des évolutions territoriales en Île-de-France et de ses représentations" selon le président de l’IPR, portera notamment sur la mise en œuvre d’une région "ZAN, ZEN et circulaire".