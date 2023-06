À la suite de l’annonce de la sécabilité du pacte en lycée professionnel par le Snuep-FSU lundi 19 juin 2023, confirmée par Carole Grandjean à AEF info le mardi 20 juin (lire sur AEF info), des syndicats d’enseignants et des personnels de direction ont réagi. Le Snuep-FSU s’oppose au pacte et demande des précisions sur "les modalités de sa sécabilité" et la CGT Éduc’action réclame "une revalorisation indiciaire pour tous les personnels". Les syndicats des personnels de direction sont satisfaits de cette évolution mais pointent la difficulté de mettre en place la réforme dès la rentrée 2023.