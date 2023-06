La présidence suédoise du Conseil a obtenu l'adoption par les 27 États membres d'une orientation générale sur la proposition de règlement relative à la restauration de la nature, mardi 20 juin 2023. Malgré de nombreuses inquiétudes exprimées, notamment sur les besoins en financements et le principe de non détérioration, les ministres de l'environnement ont souhaité montrer l'exemple, dans le prolongement de l'adoption du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Plusieurs pays ont néanmoins fait part de leur désaccord, dont la Pologne, les Pays-Bas, l'Italie et la Suède.