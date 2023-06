Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 12 juin 2023 :Une étude de la Fondation Jean Jaurès sur les inégalités d’accès aux services publics entre les femmes et les hommes ;Le gouvernement lance un programme pour sensibiliser les agents à la cybersécurité ;Un portail pour les alumni internationaux de l’ENA et de l’INSP ;Les agents publics mobilisés pour améliorer les délais du permis de conduire ;Des clés pour maîtriser les risques financiers et comptables dans une petite commune ;La DGAFP publie un guide pratique sur la mise en place et l'animation d'EDT.