Créer un "délégué interministériel à l’orientation", garantir l’effectivité des 54 heures dédiées au sujet, labelliser les intervenants dans les établissements… Voici certaines des 10 propositions formulées par les députés Thomas Cazenave (Renaissance) et Hendrik Davi (LFI - Nupes) dans un rapport portant sur l’évaluation de l’accès à l’enseignement supérieur. Il a été présenté devant le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée, le 20 juin, et fait suite à un précédent rapport de 2020. Les députés considèrent l’écosystème de l’orientation comme un "maquis".