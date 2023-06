"Quel que soit son modèle, un dispositif d’innovation doit être efficace pour le chercheur-entrepreneur qui veut créer sa start-up ou l’industriel qui veut construire un partenariat", rappelle la mission Gillet dans son rapport remis à Sylvie Retailleau, le 15 juin 2023. "Le rôle de chacun (SGPI, Bpifrance, Satt, etc.) et les budgets correspondants doivent être clarifiés. Le chacun pour soi a ses limites", pointe le rapport qui estime que "le fonctionnement, mais aussi l’existence des Satt comme des SAS, doivent être revus". "Le sujet sensible de la propriété intellectuelle" est également évoqué.