Pour lutter contre les revues "prédatrices", la conférence des doyens de médecine et le conseil national des universités santé publient, mi-juin 2023 une liste d’éditeurs acceptables pour les publications en santé, médecine et biologie. La liste, qui recense près de 3 400 publications, est évolutive et ne concerne que les revues en anglais et en français. Les revues dites "prédatrices" visent avant tout à générer du profit, sans aucune garantie de sérieux scientifique. Selon les doyens de médecine le CNU santé, elles représentent "une menace croissante et mondiale". Une liste de ce type avait déjà été constituée par Sorbonne université en 2021 (lire sur AEF info). Le doyen Bruno Riou déplorait alors une "courbe exponentielle" du nombre de revues prédatrices, du fait notamment du développement des modèles de publication par APC (lire sur AEF info).