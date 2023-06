EM Lyon renforce sa présence à l’international grâce à "des nouveaux doubles diplômes et accords d’échange" en Europe, États-Unis, Inde, Afrique et Océanie, annonce-t-elle le 20 juin 2023. Elle a par exemple signé un double diplôme en finance d’entreprise avec Bayes business school (university of London), "classée 29e meilleure école en Europe par le FT 2022". Ainsi qu’un double diplôme avec O. P. Jindal global university à Delhi (Inde), accessible à la rentrée 2024.De nouveaux accords d’échanges sont en outre proposés aux étudiants du PGE et du GBBA : sept destinations en Europe, sept destinations aux États-Unis, au Canada et en Argentine, trois en Inde, en Afrique et en Océanie. "À la rentrée 2023, plus de 200 partenariats académiques internationaux permettront à près de 2000 étudiants de se former dans des établissements d’excellence à l’étranger et d’hybrider leurs compétences", fait valoir l’école.