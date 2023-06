Le ministère de la Transition énergétique a présenté mardi 20 juin, le deuxième volet du plan de sobriété, dans l’espoir d’inscrire dans la durée les comportements adoptés par les grands acteurs de l’économie et les Français au cours de l’hiver. Cet acte II traite des sujets délaissés jusque-là : la climatisation, les carburants et le secteur du numérique. Il doit cependant être complété par des mesures supplémentaires et ne propose qu’une seule mesure contraignante, le durcissement du malus sur le poids des véhicules, qui devra être voté par les parlementaires dans le cadre du PLF 2024.