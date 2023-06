Postes vacants, baisse du nombre des candidats aux concours, moral des agents en berne sur fond de perte de pouvoir d’achat… Alors qu’ils jouaient autrefois un véritable rôle de refuge, en particulier en période de crise, les métiers de la fonction publique ne font plus rêver. Renforcer l’attractivité de la fonction publique est devenu pour le gouvernement un véritable enjeu. Il lui faut multiplier les mesures non seulement pour attirer des candidats mais aussi fidéliser les agents. Et pas seulement sur le front de la rémunération. L’enjeu est encore plus crucial dans les territoires, où les administrations se font parfois concurrence, tous versants confondus, pour attirer les talents manquants. À partir de ce lundi 26 juin 2023, AEF info se penche sur la question au travers d’une dizaine d’illustrations territoriales et d’interviews. Premier volet : état des lieux et principaux enjeux.