Des perquisitions sont en cours dans plusieurs sites, notamment au siège du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et de la Solideo, dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet national financier, apprend AEF info auprès du PNF, confirmant les informations de plusieurs médias. L’une de ces enquêtes préliminaires, confiée à l’OCLCIFF, a été ouverte en 2017 des chefs de prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme visant un marché passé par le Cojop. L’autre enquête préliminaire a été ouverte en 2022 des chefs de prise illégale d’intérêts, favoritisme et recel de favoritisme portant sur "plusieurs marchés passés par le Cojop et la Solideo, suite à un contrôle de l’Agence française anticorruption". Elle a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique.