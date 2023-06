Après l’adoption mercredi 14 juin par le Sénat d’une seconde PPL visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie, c’est l’étonnement chez FO. Dans une lettre – qu’AEF info a pu consulter – envoyée le 20 juin 2023 au ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, et, en copie au président du CSFPT, Philippe Laurent, Dominique Regnier, secrétaire fédéral de la Fédération FO des services publics et santé, dénonce une absence de consultation du CSFPT sur cette proposition de loi. Celle-ci apparaît pour le syndicat comme "un déni du paritarisme et de la démocratie sociale". Si FO ne conteste pas "le bien-fondé de cette initiative et la nécessité de revaloriser cette fonction, comme d’ailleurs les autres cadres d’emplois de la FPT", Dominique Regnier demande toutefois que cette proposition de loi fasse, avant le vote définitif, l’objet d’un examen par le CSFPT.