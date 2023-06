L’UPJV a publié mi-juin 2023 un guide qui explique comment utiliser la plateforme d’e-portfolio Karuta (un outil open source créé au Canada) pour optimiser l’évaluation des étudiants, en particulier dans des formations contenant des SAÉ (situations d’apprentissage et d’évaluation). Ce "livre du Karutard" est l’une des déclinaisons du projet DemoES porté par l’UPJV avec l’Artois et l’Ulco pour accompagner la transformation numérique de l’enseignement supérieur (lire sur AEF info). Après une brève définition de l’approche par compétences, il détaille de nombreux "trucs et astuces" pour les enseignants et les ingénieurs pédagogiques. Ce guide a été rédigé par Lucie Jacquet-Malo, professeure de mathématiques et pilote du projet DemoES "Ap.rès". Il a vocation à être enrichi par d’autres retours d’expérience.