La mission d’information des députés Daniel Labaronne et Charles de Courson entend remettre son rapport sur les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété d’ici à la mi-juillet. Parmi ses pistes, à valider encore avec les différentes prenantes, dont Bercy, figure l’abaissement du seuil de déclenchement du surloyer dans le parc social, une réforme de la fiscalité de la location meublée pour avantager la location nue de longue durée, et une évolution de l’imposition des plus-values immobilières.