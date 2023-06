Le numéro 178 de la revue de l’AFAE, daté de juin 2023, se concentre sur l’évaluation des politiques publiques éducatives. Il a été coordonné par les IGESR Jean-Charles Ringard et Yannick Tenne. Une première partie se consacre aux "enjeux et progrès à effectuer en France" dans ce domaine. La deuxième s’intitule "Des acteurs, des outils pour mettre en œuvre effectivement des évaluations de politiques publiques éducatives", et comprend notamment des analyses de la cheffe de l’IGESR Caroline Pascal et de la présidente du CEE Béatrice Gille. La troisième partie présente "des exemples pour s’enrichir par des pratiques", quand la dernière partie liste "des propositions pour aller plus loin".