"La transition mondiale du libre accès doit progresser à un rythme beaucoup plus rapide", considèrent les délégations représentant la recherche dans une quarantaine de pays, réunies en juin 2023 à Berlin. Une déclaration a été adoptée selon un "consensus fort". Elle met en avant des principes comme l’équité et la transparence appliquées aux politiques de tarification des éditeurs, l’indépendance académique pour les procédures d’évaluation, ou encore la non-cession des droits d’auteur des chercheurs aux éditeurs avec l’application de licences CC BY sur leurs manuscrits.