La Commission européenne annonce, lundi 19 juin 2023, avoir sélectionné une nouvelle série de 51 entreprises dans le cadre de l’EIC Accelerator pour un total de 260 M€ de financement, sous forme de subventions et de prises de participation. Au total, 139 entreprises ont été auditionnées par des jurys d’investisseurs et d’entrepreneurs, sur un total de 551 propositions complètes soumises. AEF info donne la liste des six lauréates localisées en France, qui arrive deuxième derrière les Pays-Bas (8) mais devant Israël et le Royaume-Uni (5 chacun).