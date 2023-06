Dans deux décisions du 16 juin 2023 (ici et là), le tribunal administratif de Paris condamne l’État à indemniser deux enfants victimes de la pollution de l’air à Paris des préjudices qu’ils ont subis à hauteur respectivement de 2 000 et 3 000 euros. Selon son instruction, "une partie des symptômes dont [ils ont souffert] a été causée par le dépassement des seuils de pollution résultant de la faute de l’État". Leurs parents sont ainsi "fondés à demander à l’État la réparation des préjudices subis du fait de ces pathologies". Le tribunal reconnaît les "souffrances endurées, tant physiques que morales" — de multiples otites dans un cas, des crises d’asthme et épisodes de bronchiolite de l’autre — ainsi que des "troubles dans les conditions d’existence" ("nuits difficiles avec épisodes fréquents de gêne respiratoire") pour le deuxième enfant. Les parents demandaient respectivement 219 000 et 222 000 euros.