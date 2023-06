Le 7 juin 2023, France Universités a signé une déclaration de soutien au programme Aspie-Friendly (lire sur AEF info) qui œuvre pour l’inclusion des étudiantes et étudiants présentant un trouble du neuro-développement (et notamment celles et ceux présentant un trouble du spectre de l’autisme). Porté par l’université de Toulouse, ce programme rassemble plus du tiers des universités françaises. En s’y associant, France Universités souhaite réaffirmer "son engagement en faveur de l’accompagnement de tous vers la réussite" et s’engager "à promouvoir le programme afin qu’à terme l’ensemble de ses membres le rejoignent".Cette initiative s’ancre dans la continuité de la dernière conférence nationale du handicap, organisée le 26 avril 2023 (lire sur AEF info). le président de la République y avait alors manifesté sa volonté d’œuvrer pour une université pleinement inclusive.