Écoles de commerce : avec 7 nouveaux membres, le concours postbac Sésame ouvre dorénavant l'accès à 16 programmes

Les bachelors de Skema et d'EM Lyon et les programmes grande école postbac de l'EMLV, l'EDC, l'EBS, PSB, ainsi que Tema (Neoma), font leur entrée dans la banque de concours Sésame, qui regroupait jusque-là l'EM Normandie, l'ESCE, l'Essec, La Rochelle BS, l'Ipag, Kedge et Neoma pour leurs programmes de management visés, recrutant après le bac et d'une durée de 4 ou 5 ans. Le concours 2020 ouvrira donc l'accès à sept programmes à bac+4 et neuf programmes à bac+5. Cette décision a été votée en AG du 7 décembre 2018. Le concours Sésame sera accessible sur Parcoursup à la rentrée 2019.