Six ans après avoir mis en œuvre un dispositif visant à rétablir la mixité sociale dans plusieurs collèges de Toulouse, le rectorat de Toulouse et le conseil départemental de Haute-Garonne ont signé le lundi 19 juin 2023 une convention relative à la mixité sociale et scolaire dans les collèges. Ce document vient pérenniser les moyens engagés par les deux institutions et "formaliser des choses qui marchent", selon Mostafa Fourar, recteur car "jusqu’à présent, le dispositif reposait sur le volontarisme des uns et des autres", reconnaît Sébastien Vincini, président (PS) du département.