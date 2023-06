Après sa nomination à la direction générale de l’ESCP le 31 mai 2023, Léon Laulusa annonce un nouvel organigramme, effectif au 1er juillet et légèrement remanié par rapport à l’équipe de Frank Bournois. Ainsi, Pramuan Bunkanwanicha est élu doyen du corps professoral à partir du 1er septembre et remplace Valérie Moatti à cette fonction. Véronique Tran devient DGA en charge de l’Executive education et des relations entreprises, et entre au management board. En outre, deux autres femmes entrent au Comex.