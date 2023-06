Pôle emploi a lancé, en mars 2023, le Rome 4.0, qui succède au Rome V3. Catherine Beauvois, directrice du projet "Compétences 4.0" au sein de l’opérateur présente la construction et les ambitions de cette nouvelle architecture, dans un entretien accordé à AEF info. "Avec le Rome 4.0, le réseau de passerelles est plus riche et plus objectivable entre les métiers", précise-t-elle. Cela doit permettre de compléter l’approche métier par une approche compétence. Pour bâtir ce référentiel, Pôle emploi a travaillé avec des partenaires. "L’objectif est que tous les travaux d’observatoire, les référentiels d’emploi produits dans le cadre des engagements de développement de l’emploi et des compétences puissent se déverser naturellement dans le Rome 4.0", ajoute Catherine Beauvois.