Pouvoirs publics Au Bourget, Emmanuel Macron défend une "sobriété écologique raisonnable et non punitive" (bfmtv.com). Le président a refusé d’opposer un "modèle social exigeant" et "le climat", appelant à "faire les deux en même temps", lors de sa visite au salon du Bourget. Emmanuel Macron juge qu’il "ne peut pas y avoir de recommandation" en matière de trafic aérien. Transition écologique : fustigeant la "sobriété punitive", Emmanuel Macron prône une "sobriété raisonnable"...